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الشرطة الهندية تطارد عصابة فئران!

الأحد 30 ديسمبر 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الهندية تطارد عصابة فئران!



وكالات / سما /

حمّلت الشرطة الهندية، امس السبت، فئراناً مسؤولية اختفاء ألف لتر من خمور ضُبطت مؤخراً خلال عملية أمنية شمالي البلاد. ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية عن أبهيناندان سينغ قائد شرطة مدينة باريلي الشمالية قولها، إن "الخمور اختفت من مستودع تابع لقسمنا".

وكانت الخمور قد تم تخزينها في أوعية بلاستيكية ضخمة بمستودع تابع لقسم الشرطة، بعد ضبطها في معامل غير مرخصة.

وتابع المسؤول الأمني قائلاً، إنه "على الأغلب أن الفئران شربتها بسبب عدم توافر مياه في المستودع"، بحسب المصدر نفسه.

ولفت سينغ إلى أنه "سيتم فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الخمور قد شربتها الفئران أم أن شيئاً آخر حدث".

وأضاف ساخراً: "سنلقي القبض على عصابة الفئران، لنضمن عدم وقوع شيء مثل هذا في المستقبل".

وبحسب تقارير محلية، تقوم السلطات الهندية في الأغلب بإتلاف أي كميات من الخمور التي يتم إنتاجها في أماكن غير مرخصة، بسبب وقوع الكثير من حالات التسمم مؤخراً بسبب استهلاك خمور مغشوشة.

#الشرطة الهندية #فئران

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