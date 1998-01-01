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زحالقة: لن أترشح للكنيست وسأواصل العمل الجماهيري والسياسي

الأحد 30 ديسمبر 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زحالقة: لن أترشح للكنيست وسأواصل العمل الجماهيري والسياسي



القدس المحتلة / سما /

أكّد رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، أنه لا ينوي الترشح لانتخابات الكنيست القريبة.

وكتب زحالقة في صفحته على فيسبوك: "لقد أعلنت قبل سنوات بأنّي لا أنوي الترشح للكنيست ولم أغيّر موقفي هذا. سأواصل العمل كرئيس لحزب التجمّع للنهوض بالحزب وبدوره الريادي المتميّز. لقد حظيت بثقة أعضاء التجمّع ست مرات متتالية مرشحًا للبرلمان وأشعر بالامتنان لأعضاء وعضوات الحزب على هذه الثقة الغالية. المسؤولية الآن أكبر وأوسع فهي تشمل العمل الجماهيري في كل مجالاته".

وأضاف أن "ما رافقني في مشواري البرلماني هو أن أكون ابنًا بارًا للشعب الفلسطيني أحمل همومه وأسعى للمساهمة في تصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق بهذا الشعب، صاحب الإرادة التي لا تهزم. وما لازمني أيضًا هو الدفاع عن حقوق الناس الحياتية خصوصًا في مجالات التعليم والتشغيل والأرض والتخطيط والبناء. لقد نجحت مع زملائي في تحويل مشروع التجمع 'دولة لجميع مواطنيها' إلى بديل وحيد لنظام الأبرتهايد الإسرائيلي، فنحن لم نعارض فقط بل طرحنا بديلًا ديمقراطيًا شاملًا. المسؤولية خارج العمل البرلماني أكبر وأوسع، والمهام السياسية والوطنية والجماهيرية كثيرة وسأعمل على القيام بدوري فيها مستندًا إلى الانتماء إلى هذا الشعب الجريح، وحاملًا للقيم الإنسانية السامية من حرية وعدالة ومساواة".

وتتطرق زحالقة إلى الانتخابات البرلمانية وقال: "أود أن أطمئن الجميع بأن الحركة الوطنية بخير وأنّ في التجمع أعضاء وعضوات لديهم القدرة والكفاءة لتمثيل الشعب والحزب في البرلمان، وقائمة التجمّع للانتخابات القريبة ستكون بأعلى مستوى بالتأكيد. لقد حمل التجمع لواء الوحدة وساهم في تحقيقها عبر القائمة المشتركة، وهو سيواصل العمل من أجلها، فهي موقف وطني صحيح ومطلب شعبي ملح".

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