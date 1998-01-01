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حيفا: مصرع شاب وإصابة آخر إثر استنشاقه مادة سامة

الأحد 30 ديسمبر 2018 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حيفا: مصرع شاب وإصابة آخر إثر استنشاقه مادة سامة



القدس المحتلة / سما /

لقي شخص مصرعه متأثرًا باستنشاقه لمواد سامة بعد أن جرى إشعال منقل في شقة سكنية بمدينة حيفا، وأصيب شاب آخر تواجد معه ووصفت حالته بأنها خطيرة، صباح اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقى المركز الطبي في منطقة الكرمل بلاغا الساعة 07:15 حول العثور على شخصين وهما فاقدا الوعي داخل شقة في حيفا.

وقدّم الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين، أحدهما (35 عاما) حالته حرجة للغاية، أما الثاني (30 عاما) فجرى ربطه بأجهزة التنفس الصناعي. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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