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الإفراط فى تناول المشروبات المحلاة يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

الأحد 30 ديسمبر 2018 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراط فى تناول المشروبات المحلاة يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى



وكالات / سما /

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بأمراض الكلى.

ووجدت الدراسة، التى أجريت على أكثر من 3 آلاف من الرجال والنساء السود فى ولاية ميسيسيبى، أن أولئك الذين استهلكوا معظم مشروبات الفاكهة المحلاة كان لديهم خطر متزايد بنسبة 61% للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

من جهته قال الدكتور كيسى ريبهولز، الأستاذ فى جامعة "ميسيسيبى" الأمريكية، "إن هناك نقصاً فى المعلومات الشاملة عن الآثار الصحية لمجموعة واسعة من خيارات المشروبات التى تتوفر فى الإمدادات الغذائية".

وأضاف أن هناك معلومات محدودة عن أنواع المشروبات وأنماط المشروبات المرتبطة بمخاطر أمراض الكلى على وجه الخصوص"، وفى الوقت الذى وجدت فيه الدراسة علاقة بين استهلاك المشروبات السكرية وأمراض الكلى، لا يمكن أن تثبت علاقة السبب والنتيجة.

بدورها، قالت الدكتورة هولى كرامر، إن نتائج الدراسة لها آثار على الصحة العامة، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من المدن الأمريكية قلصت استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بفرض ضرائب عليها، قاوم آخرون هذه الجهود.

 
#المشروبات #أمراض الكلى

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