ثورة مرتقبة في كأس ملك إسبانيا ستزيد من متعة المسابقة

وكالات / سما /

يدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم إحدى الأفكار الثورية في عالم بطولات الكؤوس المحلية بالوقت الحالي حسب أقوال صحيفة أس الإسبانية، والتي ستعمل على تغيير نظام بطولة كأس ملك إسبانيا بشكل كامل لتجعلها أكثر إثارة ومتعة وقوة.

صحيفة أس وضحت في تقاريرها بأن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اقترح مشروع مبتكر على الجمعية العمومية يهدف إلى تغيير نظام كأس الملك الحالي، بحيث يتم إلغاء نظام الذهاب والعودة حتى الدور ربع النهائي، واعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط، على أن يصل 4 فرق إلى الدور النهائي والذين سيتنافسون فيما بينهم خلال أسبوع واحد لتحديد هوية البطل.

ورغم أن المشروع يبدو في ظاهره مثير لعشاق كرة القدم في ظل إمكانية وصول فرق القمة في إسبانيا إلى المربع الذهبي، لكن تطبيقه لا يبدو بالأمر السهل، حيث يواجه الاتحاد الإسباني تحدياً كبيراً يتمثل في إقناع الأندية بقبول لعب مباراة واحدة فقط حتى الدور ربع النهائي والتنازل عن حق لعب لقاء العودة، ثم قبولهم بلعب دوري مصغر في مدينة إسبانية واحدة وبشكل مكثف.

وفي جميع الأحوال لن يستطيع الاتحاد الإسباني لكرة القدم تطبيق هذا المشروع بدءاً من الموسم الحالي وذلك بسبب بيع حقوق البث التلفزيوني للمسابقة بناءً على النظام الحالي لها، وهو ما يعني الانتظار حتى الموسم المقبل على أقل تقدير لتطبيقه في حال موافقة الأندية عليه.

ويرى الاتحاد الإسباني أن المقترح الجديد سزيد من حجم الإثارة في المسابقة، وسيوفر سيولة مالية أكبر للأندية المشاركة فيها، حيث سترتفع قيمة حقوق البث التلفزيوني والرعاية، كما سيحصل الاتحاد والأندية على مبلغ مالي إضافي من المدينة التي ستستضيف الدور النهائي والتي سيشترط عليها امتلاك ملعبين على الأقل.