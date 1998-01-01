محمد صلاح لا يمانع اللعب بجوار دبور

لندن/وكالات/

رددت في الأيام الأخيرة تقارير مفادها بأن النجم المصري، محمد صلاح، هدد إدارة فريقه ليفربول بالرحيل في حال تعاقدها مع النجم مؤنس دبور من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وزعمت التقارير أن صلاح لا يريد اللعب بجوار دبور باعتباره "إسرائيليا".

ورد مقربون من الفرعون المصري على التقارير المتداولة بالقول، إنه "لا توجد لدى صلاح أي مشكلة في اللعب إلى جانب مؤنس دبور".

وبحسب تصريحاتهم، فإن "صلاح يركز جل اهتمامه في كرة القدم ولا يتدخل في كل ما يتعلق باللاعبين الذي يخطط فريقه للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية الوشيكة".

وكما يبدو فإن التقارير التي كشفت عن اهتمام ليفربول بالحصول على خدمات دبور باتت شبه مؤكدة، في ظل رغبة الفريق بتعزيز خط هجومه بلاعب قناص من أجل تأمين الصدارة وحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

من هو مؤنس دبور؟

مؤنس دبور من مواليد 14 أيار/مايو عام 1992، وهو لاعب كرة قدم عربي من أصول فلسطينية وعائلته تسكن في مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني.

ويجيد دبور اللعب في مركز المهاجم ويلعب حاليا مع فريق ريد بول سالزبورغ بالدوري النمساوي الممتاز.

ونشأ دبور في قسم الشبيبة بصفوف أخاء الناصرة، أحد أبرز الفرق في المجتمع العربي، قبل أن ينتقل بعدها للعب مع فريق الكبار، ثم انتقل للاحتراف في أوروبا حيث لعب بصفوف غراسهوبرز السويسري من ثم التحق بصفوف ريد بول سالزبورغ.