رونالدو يحصل على فرصة الابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

حصل المهاجم البولندي كريستوف بياتيك – لاعب فريق جنوى – على البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة فيورنتينا التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ، مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب في الدوري الإيطالي.

وسيضطر كريستوف بياتيك للغياب عن مباراة الجولة القادمة والأولى من مرحلة الإياب ، والتي تجمع فريقه جنوى مع آي سي ميلان ، في الحادي والعشرين من شهر يناير القادم.

وسيكون غياب وصيف هدافي الدوري الإيطالي فرصة للمتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو للابتعاد في جدول الترتيب.

ويحتل كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب هدافي الكالتشيو بـ 14 هدفاً ، بعد إحرازه هدفين في شباك سامبدوريا ، بينما تجمد رصيد كريستوف بياتيك عند الهدف الثالث عشر ، بعد فشله في إحراز أي هدف ضد فيورنتينا.

ويلعب يوفنتوس ضد كييفو فيرونا ، وجنوى أمام ميلان ، في يوم واحد.