الاحصاء الفلسطيني يكشف عن ارقام كارثية: انخفاض الناتج المحلي بغزة بنسبة 6.5%

رام الله /سما/

اعلن الإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الاحد، التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2018.

وأشارت التقديرات الأولية الى انخفاض حاد في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع غزة خلال الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2018 أدى الى تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني مقارنة مع الأرباع المناظرة من العام 2017

وسجل الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين ارتفاع طفيف جدا بنسبة 0.1% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2017، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 2.3% في الضفة الغربية وتراجعاً بنسبة 7.9% في قطاع غزة.

الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث 2018

أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 1.2% في الضفة الغربية* وانخفاضاً بنسبة 6.5% في قطاع غزة وذلك مقارنة مع الربع الثالث 2017. وسجل ارتفاعاً بنسبة 4% لفلسطين* مقارنة مع الربع الثاني من العام 2018 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2018 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* حوالي 2,794 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة حوالي 693 مليون دولار أمريكي.

انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 761 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2018 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,057 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، منخفضاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 357 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.