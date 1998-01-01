هازارد يرفض التمرد على تشيلسي لصالح ريال مدريد

وكالات / سما /

ازدادت حيرة البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي في الأيام الأخيرة مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية من الانطلاق، حيث لم يستقر لغاية الآن على القرار الذي ينوي اتخاذه خلال الشهر المقبل.

صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد وضحت في تقاريرها بأن إيدين هازارد حائر بشدة بين قلبه الذي يطلب ود ريال مدريد، وأخلاقه أو عقله الذي يحكم المنطق رافضاً إغضاب تشيلسي بعد السنوات الطويلة التي قضاها بين صفوفهم.

ريال مدريد أبلغ هازارد برغبته في الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الشتوية، وهي الفرصة التي لطالما انتظرها البلجيكي خلال السنوات الماضية، بل سبق له أن صرح عدة مرات بعشقه للنادي الملكي ورغبته في ارتداء قميصه بشكل رسمي.

بينما يؤمن هازارد في ذات الوقت بمدى أهميته لدى تشيلسي وجماهيره، حيث يعتبر أحد أعمدة الفريق وقادة غرفة تغيير الملابس، ولا يريد إغضاب النادي أو عشاقه حول العالم بعد أن منحوه الفرصة للتألق والتطور خلال المواسم الماضية، كما يعلم بأن إدارة النادي لن تكون مرتاحة لفكرة رحيله وسط الموسم.

وأشارت ماركا إلى أن هازارد يحاول إيجاد حل وسطي يرضي من خلاله جميع الأطراف، لكن ما هو مؤكد حتى الآن بأنه لن يدخل في صدام مباشر مع تشيلسي مهما حصل.

الجدير بالذكر أن عقد إيدين هازارد مع تشيلسي ينتهي صيف 2020.