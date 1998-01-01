ليفربول يهين أشباح آرسنال في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

دهس قطار نادي ليفربول السريع، ضيفه آرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الأنفيلد، ضمن فعاليات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واتسمت بداية المباراة بالهدوء، حيث تقوقعت الكرة في منتصف الميدان في محاولة من كلا الطرفين للتحكم في أطوار اللقاء وتسيير المواجهة بالشكل الذي يخدم مصالحهما، إلا أن هذا الأمر لم يحدث إذ صنع لاعبو الريدز بعض الفرص السانحة للتسجيل.

وفي الدقيقة 12، نجح آرسنال في تسجيل الهدف الأول، عبر أينسلي ميتلاندر نيلس الذي استغل عرضية رائعة من أليكس إيوبي، ليسكن الكرة في شباك بيكر أليسون مفاجئاً فيرجيل فان ديك الذي تركه خلف ظهره.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى سجل ليفربول هدف التعادل عبر روبرتو فيرمينو بعد هفوة قاتلة من دفاع آرسنال، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني بعدما تلاعب بمدافعي المدفعجية مسجلاً بذلك الهدف الثاني لأصحاب الدار.

وفي الدقيقة 31 أضاف ساديو ماني الهدف الثالث لصالح ليفربول بعدما وصلته تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح، ليضع السنغالي الكرة في شباك المدفعجية بكل أريحية معززاً تقدم الريدز بهدف ثالث.

وقبل العودة إلى غرفة الملابس لأخذ قسط من الراحة، تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض عبر ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة 42، ليتنهي الشوط الأول بتقدم أحمر الميرسيسايد بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، انخفض نسق المباراة حيث اكتفى لاعبو ليفربول بتمرير الكرة فيما بينهم، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو الهدف الخامس في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء حصل عليها المدافع ديان لوفرين.

باقي الدقائق لم تشهد الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، لتنتهي المباراة بتفوق الريدز بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرفع رجال يورجن كلوب رصيدهم إلى النقطة 54 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 38 في المرتبة الخامسة.