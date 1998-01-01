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كلوب على يقين بأنه شخص غير محبوب في مانشستر

السبت 29 ديسمبر 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب على يقين بأنه شخص غير محبوب في مانشستر



وكالات / سما /

تواجد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أمس بالمؤتمر الصحفي الخاص قبل مباراة فريقه المنتظرة ضد آرسنال في قمة الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث المدرب الألماني عن العديد من الأشياء التي تخص مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم، وأيضاً موسم الردز الكبير في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وتلقى يورجن كلوب سؤالاً من أحد الصحفيين الذين تواجدوا بالمؤتمر الصحفي يقول :” ماهو شعورك وأنت أكثر ألماني محبوب في إنجلترا؟”.

ورد يورجن كلوب على هذا السؤال مازحاً كعادة المدرب الألماني لنادي ليفربول قائلاً:” هل أنت جاذ بهذا السؤال؟ اذهب إلى مدينة مانشستر واسألهم هناك على تحبون يورجن كلوب أم لا!”.

ويحل نادي آرسنال ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليفربول في مباراة منتظرة مساء اليوم السبت لحساب الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد التاريخي.

#يورغن كلوب #مانشستر يونايتد

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