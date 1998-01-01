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أحذية "تشوكا" من جلد الغزال الفاخر

السبت 29 ديسمبر 2018 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحذية "تشوكا" من جلد الغزال الفاخر



وكالات / سما /

تجمع أحذية التشوكا بين الأناقة والراحة في وقت واحد، والتي تتناسب مع الإطلالة الكاجول والكلاسيك على حد سواء.

وكشفت "وليفر كابيل" عن مجموعتها الجديدة من أحذية «تشوكا» والتي تأتي بجلد الغزال الأفضل في العالم والتي تتميز بكونها عملية للغاية ومناسبة للأماكن والطرق الوعرة.

وتُعد دمج جلد الغزال مع موديل أحذية «تشوكا» هو الأولى من نوعه؛ فعادة ما تأتي هذه الموديلات مصنوعة بالجلد السويدي أو جلد البقر، إلا أن هذه الخطوة سوف تمثل تحدي حقيقي صانعي الأحذية حول العالم.

أحذية التشوكا بفخامة جلد العزال

وتأتي مجموعة أحذية "تشوكا" برقبة عالية ورباط رفيع وثلاث ألوان من جلد الغزال الأفخم من نوعه في العالم؛ وهي كستنائية وقرنفلية وشوكولاتة.

#أحذية #تشوكا

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