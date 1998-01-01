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ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح

السبت 29 ديسمبر 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح



وكالات / سما /

توصلت دراسة حديثة إلى أن ضمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، يمكن أن تساعد على شفاء الجروح بصورة أسرع بنحو 4 مرات.

وقام باحثو جامعة "Wisconsin-Madison" بتجربة الجهاز الإلكتروني على صدور فئران عانت من جروح على ظهورها.

ومع كل نفس للفئران، يتم توليد نبضة كهربائية ساهمت في تسريع عملية الشفاء، حيث تدفقت خلايا شفاء الجلد، المعروفة باسم الخلايا الليفية، إلى المنطقة المصابة، والتي شجعت إنتاج الكولاجين وخلايا الجلد الجديدة.

وتم التعرف على التحفيز الكهربائي كمعزز لإلتئام الجروح لأول مرة في الستينيات، للحد من التورم وزيادة تدفق الدم وتحفيز نمو الأنسجة الجديدة.

وبعد إنشاء النطاق الإلكتروني الذاتي، اختبره الباحثون على مجموعات من الفئران، تعاني من جروح تبلغ 1 سم على ظهورها. وبعد يومين، شفيت الفئران مع إغلاق "كامل" للجرح في غضون 3 أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض مستوى الكهرباء المولدة، يعني أن القوارض لم تظهر أي علامات على الألم أو عدم الراحة.

ويأمل الباحثون في أن يتم استخدام جهاز مماثل في يوم من الأيام، لتحسين التئام ندوب الجدري وحب الشباب. كما يقولون إن الأساليب القائمة لتعزيز الشفاء، مثل الضمادات والعلاج بالأكسجين، محدودة الفعالية عموما.

#الضمادة

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