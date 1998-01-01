فيديو.. نبيل شعيل يرد على من هاجمه بسبب تلاوته للقرآن

وكالات / سما /

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان نبيل شعيل وهو يتلو القرآن برفقة مشاري راشد العفاسي، كشف شعيل أنه تعرض لحملة هجوم من قبل البعض.

وخلال مقابلة له في برنامج “عشرة إلا عشرة” الذي يُعرض على قناة “الراي” الكويتية ، كشف شعيل أنه كان خائفاً من الوقوع في أخطاء أثناء القراءة، وقال: “كثيرون أثنوا عليّ ودعوا لي، ولكنّ البعض الآخر هاجمني لأنني فنان، ولا يجوز أن أصلي أو أن أقرأ القرآن. هم يظنون أنّ الدين دينهم هم فقط، والقرآن قرآنهم وحدهم. أنا إنسان مسلم، ولدت مسلمًا، والقرآن هو كتابي وكتاب كل مسلم. من يريد أن يحاسبني أقول له الله هو الذي يحاسب وليس أنتم. ما حصل شيء مضحك، ومن لديه عداء مع الفن، لا يُظهر عداءه عليّ”.

وتبين أن العفاسي كان يقرأ خلفه حتى لا يسقط في أخطاء، ورغم ذلك هاجمه الكثير حسب قوله، مضيفاً أن من اتهمه بوجود أخطاء فقد اتهم العفاسي.