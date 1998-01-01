  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو.. نبيل شعيل يرد على من هاجمه بسبب تلاوته للقرآن

السبت 29 ديسمبر 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نبيل شعيل يرد على من هاجمه بسبب تلاوته للقرآن



وكالات / سما /

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان نبيل شعيل وهو يتلو القرآن برفقة مشاري راشد العفاسي، كشف شعيل أنه تعرض لحملة هجوم من قبل البعض.

وخلال مقابلة له في برنامج “عشرة إلا عشرة” الذي يُعرض على قناة “الراي” الكويتية ، كشف شعيل أنه كان خائفاً من الوقوع في أخطاء أثناء القراءة، وقال: “كثيرون أثنوا عليّ ودعوا لي، ولكنّ البعض الآخر هاجمني لأنني فنان، ولا يجوز أن أصلي أو أن أقرأ القرآن. هم يظنون أنّ الدين دينهم هم فقط، والقرآن قرآنهم وحدهم. أنا إنسان مسلم، ولدت مسلمًا، والقرآن هو كتابي وكتاب كل مسلم. من يريد أن يحاسبني أقول له الله هو الذي يحاسب وليس أنتم. ما حصل شيء مضحك، ومن لديه عداء مع الفن، لا يُظهر عداءه عليّ”.

وتبين أن العفاسي كان يقرأ خلفه حتى لا يسقط في أخطاء، ورغم ذلك هاجمه الكثير حسب قوله، مضيفاً أن من اتهمه بوجود أخطاء فقد اتهم العفاسي.

#نبيل شعيل

أخبار ذات صلة

بالفيديو ..أحلام تصور نفسها مع نبيل شعيل وهي تعزيه في وفاة والدته .. وتقبّله

فيديو.. مطربة تثير الجدل بتلاوتها للقرآن بملابس مكشوفة

ضجة بسبب فيديو يُبرز آخر ظهور للسندريلا سعاد حسني ـ فيديو

مي عز الدين

مي عز الدين تبكي بسبب والدها (فيديو)

فيديو| راغب علامة يحرج جو رعد في العزاء بسبب ملابسه!!

فيديو: فرح يوسف تنهار وتنفجر باكية بسبب حال السوريين

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري :الصاروخ السوري اصاب هدفا مهما في اسرائيل وجرى التعتيم عليه

قيادي في حماس: الضفة الغربية ستفاجئ الجميع بما تعده للاحتلال

ليبرمان يبدأ حملته الانتخابية: انتخبوني وسترون ماذا سأفعل في غزة؟

ابراهيم العساف من معتقل بـ "ريتز" إلى منصب وزير الخارجية السعودي

قتلى وإصابة 10 في انفجار استهدف حافلة سياحية بمصر

"المفاجأة السورية".. كيف غير اتصال هاتفي بين ترامب وأردوغان مجرى النزاع

الداخلية المصرية تعلن مقتل 40 مسلحاً في محافظتي الجيزة وشمال سيناء

الأخبار الرئيسية

496080C

الداخلية المصرية تعلن مقتل 40 مسلحاً في محافظتي الجيزة وشمال سيناء

99119

ماذا يحمل عام 2019 للشرق الأوسط ؟ .. مستشرق إسرائيلي يجيب

فلسطين تستعد لطلب عضوية كاملة بالأمم المتحدة وواشنطن تلوح بـ "الفيتو"

محدث: سقوط صاروخ اطلق من غزة في منطقة مفتوحة بالنقب والاحتلال يقصف نقطة للمقاومة

نجاة "نتنياهو" من محاولة قتل أمام منزله