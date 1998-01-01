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أوامر جوارديولا الجديدة تزعج لاعبي مانشستر سيتي

السبت 29 ديسمبر 2018 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوامر جوارديولا الجديدة تزعج لاعبي مانشستر سيتي



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن بعض لاعبي مانشستر سيتي كانوا مستاءين جداً من قرارات المدرب بيب جوارديولا عشية عيد الميلاد.

 

وأشارت هذه المصادر أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا قرر إجراء تدريب اضافي في ليلة عيد الميلاد ، وهو مران لم يكن مقرراً في الأصل ، مما أصاب لاعبي الفريق بحالة من الضيق الشديد.

وتشرح الصحيفة أن هذا اليوم يتميز بأنه يوم يستطيع فيه اللاعبون الراحة ، لكن جوارديولا قرر تغيير الخطط والتركيز على كيفية الهجوم عبر الأجنحة ، وهو واحد من الجوانب التي يسعى لتعزيزها.

ويعتبر المهاجم جابرييل جيسوس الأكثر غضباً من بين لاعبي مانشستر سيتي ، وذلك بعدما قرر السفر إلى البرازيل لقضاء يوم مع عائلته ، بعد أن شارك حتى الدقيقة الأخيرة ضد ليستر سيتي.

وسيلعب مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ضد ساوثامبتون على ملعب سانت ميريز في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد أن خسر آخر مباراتين ضد كريستال بالاس وليستر سيتي.

#بيب جوارديولا #مانشستر سيتي

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