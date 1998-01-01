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الاتحاد الإسباني يقرر تصغير حجم الكرة بمسابقاته

السبت 29 ديسمبر 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الإسباني يقرر تصغير حجم الكرة بمسابقاته



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم, تصغير أبعاد الكرة المستخدمة في مسابقاته، خلال النصف الثاني من الموسم، لمساعدة الفرق على تسجيل المزيد من الأهداف.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا عبر موقعه الرسمي, أكد فيه تصغير أبعاد كرة القدم في النصف الثاني من الموسم، بعد استشارة العديد من ممثلي الكرة العالمية.

وأوضح الاتحاد أن أبعاد كرة القدم التي لُعبت بها منافسات الدور الأول من مسابقاته بلغت 68-70، فيما ستقل تلك الأبعاد في النصف الثاني إلى 58-61.

وأشار إلى أن القرار سيتم تطبيقه بدءا من 5 أو 6 يناير المقبل، بعد الاستقرار على القرار في اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي.

#الاتحاد الإسباني #الكرة

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