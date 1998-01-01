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ليوناردو يُوضح حقيقة رحيل هيجواين إلى تشيلسي

السبت 29 ديسمبر 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليوناردو يُوضح حقيقة رحيل هيجواين إلى تشيلسي



وكالات / سما /

أعطى البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي ميلان، توضيحات بارزة حول ما يتردد من أنباء عن رغبة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوان بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الحلم الأوروبي هو الذي يتحكم في مثل هذه القرارات.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية اليوم: “نملك خيار التعاقد مع هيجواين بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري، لا يمكن إضافة أي شيء آخر، عليه أن يتحمل مسؤولياته”.

وتابع المدير الرياضي للفريق الأحمر، حديثه في نفس السياق: “ينبغي عليه القيام بالمطلوب منه على أرضية الملعب، علاقتنا معه صريحة جداً، لديه دور مهم ليؤديه معنا وهو يعلم ذلك”.

واختتم ليوناردو تصريحاته بالقول: “يتمتع بدور قيادي لأنه فاز بالكثير، سنرى ما سيحصل في نهاية العام (الموسم)، التواجد في دوري الأبطال من عدمه، يغير الحياة بالنسبة لنا”.

ولم يُقدم الأرجنتيني البالغ 31 عاماً، المستوى المأمول منه في ميلان، إذ اكتفى بتسجيل خمسة أهداف في 14 مباراة، لتردد أنباء قوية تؤكد رغبة تشيلسي في التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

#تشيلسي #هيجواين

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