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سان جيرمان يبدأ تحركاته لضم إيسكو من ريال مدريد

السبت 29 ديسمبر 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يبدأ تحركاته لضم إيسكو من ريال مدريد



وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان بدأ تحركاته الفعلية لضم نجم ريال مدريد إيسكو. وأصبح مستقبل صانع الألعاب الإسباني إيسكو مع ناديه ريال مدريد الإسباني محل شك كبير بعد تجاهله من قبل مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني الجديد للنادي الملكي.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية، أن إيسكو غادر مدينة أبو ظبى عقب نهائي كأس العالم للأندية 2018 وهو بحالة غضب كبير من وضعه الحالي داخل فريق ريال مدريد.

ويهدف النادي الباريسي لتعزيز خط وسطه في يناير القادم، ويضع إيسكو ضمن قائمة المرشحين. ووفقا لنفس المصدر فإن إدارة سان جيرمان اجتمعت بوالد إيسكو، الذي هو وكيل أعماله أيضا، وتبادل الطرفين وجهات النظر بشأن صفقة ممكنة.

وحسب نفس المصدر دائما، العائق الكبير الذي يواجه الصفقة هو المبلغ الكبير الذي يطلبه ريال مدريد، وقوانين اللعب المالي النظيف التي تحاصر ممثل عاصمة الأنوار، ما قد يغير توجهات الفريق نحو أهداف آخرى.

#باريس سان جيرمان #إيسكو #ريال مدريد

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