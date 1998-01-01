ميسي الأفضل في 2018 رونالدو ثانياً وصلاح ثالثاً

وكالات / سما /

أصبحنا على بعد أيام وساعات قليلة على انتهاء عام 2018، السنة التي شهدت الكثير من الأحداث الكروية الساخنة التي لن تنسى وستحفر في تاريخ اللعبة الأشهر والأكثر متابعة عالمية.

وشهد عام 2018 الكثير من التقلبات للأندية والنجوم في عالم كرة القدم، ولكنه سوف يحتفظ بأرقامه الخاصة سواء فردياً أو جماعياً و التي من الصعب أن ينكرها أو يزيفها أحد.

هذه الأيام من أواخر عام 2018 تشهد العديد من التوقفات والإجازات بسبب أعياد الميلاد ونهاية عام وبداية أخر جديد ولكن كرة القدم تحديداً في إنجلترا لا تتوقف.

الدوري الألماني، الإسباني، الفرنسي توقفوا ولعبت أخر جولة في عام 2018 الأسبوع الماضي على أن يتوقفوا مع بداية إجازات أعياد الميلاد في أوروبا، ولكن الإنجليزي والإيطالي يتبقى لهما جولة اليوم وغداً قبل نهاية هذا العام.

الأرجنتيني ليونيل ميسي وعلى الرغم من أنه سجل أخر ظهور له في عام 2018 الأسبوع الماضي في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، إلا وأنه يكتسح الجميع بأرقامه الفردية سواء مع النادي الكتالوني أو منتخب الأرجنتين هذا العام.

ميسي يتفوق على الجميع سواء بالأهداف المسجلة أو في صناعتها، في عام 2018 تفوق على رونالدو، ليفاندوفسكي، صلاح وجريزمان ولكنه غاب عن جوائز الفيفا والبالون دور.

سجل ليونيل ميسي 50 هدفاً هذا العام بقميص برشلونة ومنتخب الأرجنتين وصنع 26 آخرين اى ساهم في 76 هدف أكثر من أى لاعب أخر في الدوريات الخمسة الكبرى هذا العام.

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي يأتي ثانياً، سجل 46 هدفاً وصنع 13 هدفاً آخرين بقميص ريال مدريد، يوفنتوس ومنتخب البرتغالي.

مفاجأة العام هو المصري محمد صلاح وتألقه الكبير مع فريقه ليفربول ومنتخب بلاده مصر، حيث سجل 41 هدفاً وصنع 13 آخرين في عام مميز للملك المصري.

في المرتبة الرابعة يأتي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا ونادي بايرن ميونخ الألماني متفوقاً على بطل العالم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.