البحرين تعلن عودة علاقاتها مع سوريا وانتظام الرحلات الجوية بين البلدين

المنامة/ وكالات /

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الجمعة، استمرار عمل سفارتها لدى سوريا، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية البحرينية ونشر عبر صفحتها الإلكترونية، أن "وزارة الخارجية تعلن عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".

وأكدت الوزارة حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا.

كما أكدت على أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله، "من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".

وتعتبر البحرين ثاني دولة (بعد الإمارات) من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.

وكانت دولة الإمارات أعلنت، أمس الخميس، عودة العلاقات مع سوريا وعزت ذلك إلى حرص أبوظبي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وقامت دول الخليج، عام 2012، باستدعاء سفرائها من سوريا، والطلب من جميع سفراء سوريا مغادرة أراضيها "بشكل فوري"، وذلك بعد تفجر احتجاجات شعبية واسعة بسوريا.



المصدر: سبوتنيك