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ابنة الملياردير الامريكي بيل غيتس مع حبيبها المصري في القاهرة (شاهد)

الجمعة 28 ديسمبر 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة الملياردير الامريكي بيل غيتس مع حبيبها المصري في القاهرة (شاهد)



القاهرة / وكالات /

ظهرت ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، في القاهرة، رفقة حبيبها المصري.

الشابة جينفر كاثرين غيتس، نشرت صور لها في القاهرة، رفقة حبيبها نائل نصار الذي وقعت بغرامه قبل نحو عامين.

ابنة بيل غيتس البالغة من العمر 21 عاما، تعرفت على نائل نصار خلال ممارستهما رياضة الفروسية سويا، في كاليفورنيا.

وكان نصار البالغ من العمر 28 عاما، انتقل مع عائلته من الكويت إلى كاليفورنيا عام 2009، ليبدأ بممارسة رياضة الفروسية.

إضافة إلى كونه يجيد أربع لغات، هي العربية والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، إذ درس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها عام 2013.

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