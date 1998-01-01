  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مصريتان مثليتان تعلنان زواجهما وتثيران ضجة كبيرة (فيديو و صور)

الجمعة 28 ديسمبر 2018 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصريتان مثليتان تعلنان زواجهما وتثيران ضجة كبيرة (فيديو و صور)



القاهرة / وكالات /

اشتعلت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليقات والاستهجان، بعد إعلان فتاتين مصريتين مثليتين زواجهما بشكل رسمي في كندا.

وقالت إحداهما وهي ميرال مختار في منشور عبر حسابها في"فيس بوك": "قصتنا بدأت حين تقابلنا وحبينا بعض من أول يوم".
وكتبت الفتاة الأخرى التي تدعى نوران الجندي، قائلة: "لكل أصدقائي في الفيس بوك ، من لا يقبلني أنا وهي كما نحن ليتفضل بحذف نفسه من صفحتي، أنا مثلية الجنس ولا أعتبر ذلك عارا".

وحققت منشورات الفتاتين رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دخل آلاف النشطاء إلى صفحتهما لنقد هذا التصرف، حيث يحظر القانون في مصر زواج الأشخاص من الجنس الواحد ويترتب على ذلك العديد من العقوبات.

2
3
1

أخبار ذات صلة

نانسي عجرم تتغزل بزوجها بمناسبة عيد زواجهما (فيديو)

شيلاء سبت

فيديو| شيلاء سبت تلتقط فيديو من داخل الحمام..وتثير ضجة كبيرة!

صور: زوجة ممثل مشهور تلد بعد 3 أشهر فقط على زواجهما!

O

صور: فنانة وناشطة مصريتان تفجران عاصفة من الجدل بخلع الحجاب

زين كرزون

شاهد: فيديو مستفز لزين كرزون يثير ضجة كبيرة!

لجين عمران

فيديو:غرفة نوم فاخرة لإعلامية سعودية مشهورة تثير ضجة كبيرة!

الأكثر قراءة اليوم

صورة : "إسرائيل" تحصد أكبر عدد من الادانات وعلم غريب لحماس

قرارات ملكية جديدة بالسعودية تستبعد "آل الشيخ" واقالة الجبير من الخارجية

أبو نعيم : نقدم تقرير يومي لوزير الداخلية في رام الله بما يحدث بغزة

ملك الأردن يعلق على صورة نادرة مع أخيه الأمير علي (شاهد)

الحكومة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل

الامارات تعيد افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق رسميا

الاونروا تعارض إدراجها في قائمة مركز سيمون فيزنتال للأعمال المعادية للسامية

الأخبار الرئيسية

حماس

“حماس” تعاني من ضائقة مالية كبيرة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "لن نساوم على حقنا"

والدة الجندي أرون شاؤول: أؤمن أن ابني ما زال حيا والحكومة تخفي عنا المعلومات

الأحمد يشن هجومًا قاسيا على حركة حماس

المنظمات الحقوقية والمدنية: المحكمة الدستورية تهدد النظام السياسي وقرار حل التشريعي لا اساس له في القانون الأساسي