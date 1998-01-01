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مقتل شابة في جريمة إطلاق نار بالرملة

الخميس 27 ديسمبر 2018 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار بالرملة



القدس المحتلة / سما /

أعلن في مستشفى صرفند مساء اليوم الخميس، عن مقتل شادية مصراتي (30 عاما)، وهي والدة لـ3 أطفال، من سكان مدينة الرملة متأثرة بالجروح الحرجة التي أصيبت بها جراء جريمة إطلاق نار.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلنت مصادر طبية إصابة شابة بجروح وصفت بالخطيرة جدا، وذلك في جريمة إطلاق نار، حيث نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، فإنها تلقت بلاغا عن جريحة جراء إطلاق نار في الرملة، حيث وصل عناصر من الشرطة إلى مكان الجريمة وعثروا على شابة داخل مركبة وهي مصابة بجروح بالغة جدا بعد تعرضها لإطلاق نار في الرأس،.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن الشابة خرجت بساعات المساء من منزل متواجد في شارع "أينشطاين" في المدينة، وكانت تعتزم السفر في مركبتها، عندها تعرضت لوابل من الرصاص ما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة.

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