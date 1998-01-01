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قرارات ملكية جديدة بالسعودية تستبعد "آل الشيخ" واقالة الجبير من الخارجية

الخميس 27 ديسمبر 2018 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات ملكية جديدة بالسعودية تستبعد "آل الشيخ" واقالة الجبير من الخارجية



الرياض / وكالات /

أجرى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، تغييرات واسعة في التشكيلة الحكومية، بعد إصدار أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء اليوم.

وصدرت أوامر بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة لإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وعيّن إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، في حين تم تعيين عادل الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا في مجلس الوزراء.

وأقال العاهل السعودي سفير الرياض في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، وعينه مستشارا له.

وجرى تعيين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، مستشارا للملك سلمان بمرتبة وزير .

وصدرت أوامر بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه في منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وصدرت أوامر بتعيين الأمير عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني وإعفائه من منصب نائب أمير مكة واختيار سطام بن سلطان بن سلمان ليحل مكانه.

وقرر الملك سلمان إنشاء الهيئة العامة للفضاء واختيار الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لها.

وصدر قرار ملكي بضم المراسم الملكية، إلى الديوان الملكي مباشرة.

كما أقالت القرارات الملكية الفريق سعود هلال من منصب مدير الأمن العام، ليعين مستشارا في وزارة الداخلية وتم تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مديرا للأمن بدلا عنه.

وأقيل على إثر القرارات الملكية سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود من منصبه.

وتم تعيين عواد العواد الذي شغل منصب وزير الثقافة، مستشارا في الديوان الملكي برتبة وزير.

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