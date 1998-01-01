بنك فلسطين يطلق برنامج "نقاطكم - PointCom"

رام الله /سما/

إنطلاقاً من إيمانه بتعزيز الولاء ومكافأة عملائه وتشجيعهم على الإستفادة من الخدمات التي يقدمها، أطلق بنك فلسطين أضخم برنامج ولاء لعملائه لمكافأتهم على الاستمرار في تعاملهم ونشاطهم مع البنك تحت عنوان "نقاطكم - PointCom". وهو برنامج تم تصميمه لمنح العملاء مجموعة من النقاط التي تمكنهم من استبدالها بمشتريات مختلفة من مجموعة من المتاجر والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية والخدمية وغيرها في كافة المدن الفلسطينية.

وتمنح نقاط برنامج "بونتكم – PointCom للعملاء عند استخدامهم لخدمات البنك الالكترونية أو تطبيق "بنكي ع موبايلي"، وعند استخدام بطاقات البنك في عمليات الشراء والتسوق. وبعد تجميع النقاط يمكن لعملاء البنك استبدالها بسلع مختلفة من مئات المتاجر المنتشرة في كافة المدن التي تم التعاقد معها من جانب البنك لتسهيل عملية استبدال النقاط التي جمعها العملاء.

من ناحيته، قال السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين بأن برنامج "نقاطكم - PointCom" هو أول برنامج متميز على مستوى البنوك العاملة في فلسطين التي تسعى لمكافأة العملاء بشكل واسع، حيث أطلقنا البرنامج عبر حملة كبيرة تكريساً للجهود التي يبذلها البنك لتعزيز الولاء لدى عملائه، وتشجيعهم على ثقافة استخدام البطاقات البلاستيكية في عمليات التسوق، والاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بنك فلسطين هو أول بنك يعَمِلَ على تشجيع عملائه على الإستفادة من الخدمات المصرفية لا سيما الإلكترونية لأنها تمثل أداة لتسهيل حياة العملاء وتعزيز التعامل المالية الالكترونية، مشيراً إلى أن برنامج "نقاطكم - PointCom" يعد استكمالاً لمشروع مكافأة العملاء على استخدام البطاقات والخدمات الالكترونية المختلفة والإنتقال معاً نحو الرقمنة المصرفية.

بدوره تحدث ثائر حمايل، مدير إدارة خدمات الأفراد والتسويق في بنك فلسطين عن مميزات برنامج "نقاطكم - PointCom" وشروطه، مشيراً إلى أن تجميع النقاط يبدأ فعلياً بمجرد فتح حساب في البنك والحصول على بطاقة الخصم والمشتريات أو استخدام الانترنت أو الموبايل البنكي. وبحسب حمايل، يمكن لعملاء البنك التعرف على عدد النقاط التي يمتلكونها من خلال وسائل متعددة من بينها الانترنت البنكي وتطبيق "بنكي ع موبايلي" تحت بند نقاطي، كما ويمكن من خلاله أيضاً التعرف على المتاجر المشتركة في البرنامج.

وأضاف حمايل بأن البنك ينفرد بتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية المميزة، التي تسهل عليهم الوقت والجهد والمال. ففي حين تتميز خدماتنا بسهولة الاستخدام والسرعة والدقة في تنفيذها بشكل مجاني سيقوم البنك بمنح عملائه نقاطاً ستتحول الى أموال. كاشفاً في الوقت ذاته بأن البنك سيقوم البنك بمنح 1000 نقطة لجميع مستخدمي تطبيق بنكي الحاليين والجدد، فيما يتم منح 25 نقطة لمن يطلب دفتر شيكات عبر تطبيق بنكي، أو بعمل حوالات، أو يقوم بعملية دفع لصديق، أو تسديد فواتير، أو تسجيل دخول للتطبيق مرة واحدة في الشهر، أو لعمليات تسديد أقساط جامعية. أما عن استخدام البطاقات، فقد أشار حمايل الى أن كل حركة على مشتريات فيزا سيجنيتشر سيحصل العميل على 4 نقاط مقابل كل دولار مشتريات وبحد أدنى 50 نقطة فيما سيحصل العملاء من حاملي البطاقات الإئتمانية على 50 نقطة مقابل كل حركة، أما البطاقات الأخرى فسيحصل العميل على 25 نقطة من حركاته، علماً بأن كل 100 نقطة تساوي شيكل واحد، علماً بأنه يمكن للعملاء تحويل النقاط التي حصلوا عليها إلى حسابات أخرى بحد أقصى 100 نقطة يومياً.

انتهى،،،