شيف إسرائيلي يفتتح مطعماً فاخراً في الدوحة

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة إسرائيلية أن الشيف الإسرائيلي، يونتان روشفيلد، يشرف في هذه الأيام على إقامة مطعم فاخر لأطعمة يونانية في أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة القطرية.

وقالت القناة 12 العبرية: إن الشيف "روشفيلد" سيفتتح في مارس/ آذار القادم مطعماً جديداً في فندق منتجع المسيلة في الدوحة.

وأشارت القناة، إلى أن القطريين زوّدوا المطعم بأحدث أدوات الطبخ، ولا مشكلة لديهم في استيراد مواد الطبخ الطازجة من أنحاء العالم.

وأوضحت، أن الطاهي الإسرائيلي يتنقل في الراهن بين "إسرائيل" وقطر من أجل تحضير المطبخ وبناء الـ "مينو".

وأضافت القناة، أن شركة “Marriott” المسؤولة عن إقامة الفندق والمطاعم الأربعة في المكان استأجرت خدمات الطاهي الإسرائيلي ليكون مستشاراً للمطاعم.