محمد رمضان يرد بقوة على بشرى ونجيب ساويرس ويثأر لكرامته

وكالات / سما /

رد الفنان المصري محمد رمضان، على أغنية “كوبرا” للفنانة المصرية بشرى، والتي سخرت فيها من أغنيتي “أنا الملك” و”نمبر وان” لرمضان.

وفي أغنيتها “كوبرا” سخرت بشرى من لون بشرة محمد رمضان، عندما أظهرت في أغنيتها شخصاً يرتدي قناعاً أسود اللون، الأمر الذي اعتبر إهانة للفنان المصري.

ونشر رمضان فيديو في حسابه عبر “فيسبوك” يحتوي على مقاطع مختلفة لجمهوره وهو يؤدّي أغنية “الملك”، وعلّق عليه قائلاً: “الباشا اللي سرح القطة… جمهوري بيقوله التاج على رأسي يالا يا بروطة”، في إشارة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي تعمل بشرى تحت قيادته في إدارة مهرجان “الجونة”.

وقالت بشرى إنّ أغنيتها الجديدة “كوبرا” نوع من الفن معروف في الخارج اسمه “diss track”، ولكنه جديد في الشرق الأوسط.