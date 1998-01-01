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شخص ادعى أنه كاهن 18 عاما.. ما مصير الزيجات التي عقدها؟

الخميس 27 ديسمبر 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شخص ادعى أنه كاهن 18 عاما.. ما مصير الزيجات التي عقدها؟



وكالات / سما /

ادعى كولومبي على مدى 18 عاما أنه كاهن مسيحي إلى أن كُشف أمره أخيرا، بحسب ما أعلنت الاثنين أبرشية في جنوب إسبانيا كان يعمل فيها.

وقالت متحدثة باسم الأبرشية لوكالة فرانس برس، إن طقوس التناول (الإفخارستيا) والاعتراف التي قام بها هذا الكاهن المزيّف تعدّ باطلة.

لكنها أضافت أن الزيجات والعمادة صالحة "ولا يجب على من زوّجهم أن يتزوّجوا مرة أخرى".

ويقيم ميغل أنخل إيبارا في إسبانيا منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017، وقد افتضح أمره بعدما أبلغت السلطات الدينية الكولومبية الأبرشية في جنوب إسبانيا بالأمر في الثالث عشر من الشهر الحالي بعد شكوى قُدّمت حول تزوير وثائق أسفرت عن اكتشاف أنه ليس كاهنا.

#كاهن

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