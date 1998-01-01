مذيعة شهيرة تؤكد: "شيرين عبد الوهاب السبب في طلاقي"!

وكالات / سما /

فجرت مذيعة مصرية بمفاجأة عندما أكدت أن أغنية "المرايا" للنجمة شيرين عبد الوهاب هي السبب الرئيسي في طلاقها، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "كلام نواعم"، حيث أكدت أنها اتخذت قرار الإنفصال بعد الإستماع لهذه الأغنية .

وقالت رضوى الشربيني: "وجدت شريط حياتي كله معدي من قدام عينيا، وكان أطول شاور أخده في حياتي كان ساعتين وربع، ومابستحماش المياه نازله بس أنا بفكر وبأسمع الأغنية وكان بقالي فترة طويلة أوي مسمعتهاش ".

وأضافت: "خلصت الدوش وقولت لنفسي وبعدين هتعرفي تكملي كده بقيت حياتك، أنا اصلا كنت شايلة منه مواقف كتير، الكلام ده كان بليل صليت استخارة وتاني يوم طلبت الطلاق واتطلقت" .