إطلاق نار على مجلس محلي طرعان

القدس المحتلة / سما /

اعتدى جناة مجهولون على بناية مجلس محلي طرعان وأطلقوا النار على مدخله الرئيسي، وألحقوا أضرار جسيمة بأبواب المجلس الزجاجية، والنوافذ ومكتب الاستقبال، منتصف الليلة الماضية.

وفي أعقاب ذلك، شجب مجلس طرعان المحلي، الاعتداء الذي تعرض له، وإطلاق الرصاص باتجاه المدخل الرئيسي، وإلحاق أضرار جسيمة بأبواب المجلس الزجاجية، والنوافذ ومكتب الاستقبال.

وقال: "إننا نرى بهذا الاعتداء انتهاكا صارخا لحرمة المجلس واعتداء وتعدٍ على الملك العام هدفه المس بأمن وأمان القرية، والمس بالعمل البلدي".

ودعا أهالي القرية إلى "التكاتف والوقوف في صف واحد لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة والخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا، والتي تضر بالمصلحة العامة. إدارة المجلس المحلي معروفة بمواقفها المنددة بالعنف على مختلف أشكاله حيث تنادي دائما بنبذ العنف ونشر المحبة وتربية أولادنا على قيم التسامح واحترام الغير والحوار، وتقبل الآخر".