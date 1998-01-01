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سفيرنا يكرم لاعبا كويتيا رفض منازلة لاعب اسرائيلي

الخميس 27 ديسمبر 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرنا يكرم لاعبا كويتيا رفض منازلة لاعب اسرائيلي



رام الله / سما /

كرم سفير دولة فلسطين رامي طهبوب بتكريم بطل المبارزة الكويتي عبد العزيز الشطي الذي كان قد انسحب موخرا من بطولة العالم للمبارزة في سويسرا رافضا منازلة لاعب إسرائيلي، وذلك بمقر الاتحاد الكويتي للمبارزة بحضور رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة عبد الله المطيري وأمين سر الاتحاد ثويني الهاجري وأعضاء الاتحاد وعدد من أيناء الجالية الفلسطينية في الكويت.

والقى السفير طهبوب كلمة مقتضبة ثمّن فيها مواقف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، وشكر البطل الكويتي على هذا الموقف القومي العروبي المشرّف.

وشكر اللاعب عبد العزيز الشطي السفير طهبوب على هذه اللفتة، مؤكدا ان رفضه منازلة اللاعب الاسرائيلي نابع من قناعاته العروبية والتي جُبل عليها الشعب الكويتي.

والقى امين عام الاتحاد الكويتي كلمة أكد فيها ان فلسطين وقضيتها هي أولى أولويات دولة الكويت وعلى راسها حضرة صاحب السمو امير البلاد وستبقى كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه واستقلاله.

وفي نهاية التكريم قدّم سفير دولة فلسطين هدية تذكارية للمبارز الشطي وكذلك هدية تذكارية وميدالية مقدّمة من ابناء الجالية الفلسطينية في الكويت تعبيرا عن تقديرهم لهذا الموقف البطولي.

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