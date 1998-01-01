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مأدبة غداء لأطفال مخيم اليرموك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الخميس 27 ديسمبر 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مأدبة غداء لأطفال مخيم اليرموك بمناسبة عيد الميلاد المجيد



رام الله / سما /

أقامت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد مأدبة غداء في قلب مخيم اليرموك للاطفال المتواجدين داخل المخيم والبالغ عددهم (65) طفلا من طلاب المرحلة الإبتدائية، بحضور قاسم معتوق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ومحمود يونس مسؤول دائرة الإحصاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك . 

وفي بداية المآدبة نقل السفير انور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين للأطفال

قائلاُ لهم : أن الرئيس محمود عباس يتابع أوضاعكم باستمرار وكله أمل بهذا الجيل بأن يبقى متمسك بقضيته العادلة لأنكم أنتم أمل المستقبل في تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني .

وتابع : نحن نراهن عليكم أنتم الجيل الصاعد من خلال علمكم واجتهادكم وحفاظكم على قضيتكم الفلسطينية سوف نصل إلى هدفنا وإننا نعوّل عليكم أنتم لأنكم العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني، وأنتم من ستكملون مسيرة النضال لتحقيق أحلام شعبنا بالعودة والاستقلال.

كما التقى السفير عبد الهادي أهالي الطلاب وأستمع إلى مشاكلهم والمصاعب التي يواجهونها مؤكداً حرص القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على تلبية احتياجاتهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وفي نهاية المآدبة تم تقديم مبلغ مالي للاطفال المتواجدين داخل مخيم اليرموك حيث لاقت المآدبة استحسان الاطفال الذين عبروا عن فرحهم وسعادتهم بهذه اللفتة.

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