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اعتقال الأمير خالد بن طلال بعد أيام من وفاة والده

الخميس 27 ديسمبر 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال الأمير خالد بن طلال بعد أيام من وفاة والده



الرياض / وكالات /

كشفت وسائل إعلام عن اعتقال السلطات السعودية الأمير خالد بن طلال، بعد أيام معدودة من وفاة والده طلال بن عبد العزيز، أحد دعاة الإصلاح التاريخيين في العربية السعودية.

وكشفت صحيفة "القدس العربي"، أن عملية الاعتقال وقعت ليلة الثلاثاء الأربعاء، و يتم الإفراج عن خالد رغم بعض الوعود.

وأوضحت أنه يسود الاعتقاد بصدور أمر الاعتقال من ولي العهد محمد بن سلمان، بحكم عدم ملاحقة القضاء السعودي للأمير خالد في أي ملف، سواء سياسيا أو فسادا ماليا، كما لا يمكن نهائيا وقوع اعتقال دون أمر من ولي العهد.

واعتقل الأمير خالد خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وأفرج عنه يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعدّ الأمير خالد من الأمراء القلائل، خاصة في الصف الأول، الذين عارضوا قرارات محمد بن سلمان، ويعدّ عضو هيئة البيعة.

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