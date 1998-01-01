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قواعد مهمة لحماية الأسنان

الخميس 27 ديسمبر 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قواعد مهمة لحماية الأسنان



وكالات / سما /

يساعد الاعتناء بصحة الأسنان ونظافة الفم على الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

ومن أجل ذلك، يجب أن نراعي قواعد يومية لحماية الأسنان:

- تنظيف الأسنان مرتين يوميا

تعد هذه قاعدة مهمة، ولكن العديدين يتجاهلونها. ويجب أن تستمر عملية تنظيف الأسنان في كل مرة دقيقتين، صباحا ومساء.

- عدم المبالغة في تنظيف الأسنان

إذا نظف الشخص أسنانه أكثر من مرتين في اليوم، أو بالغ في تنظيفها مدة 5-8 دقائق، فإن هذا سيلحق الأذى بطبقة مينا الأسنان التي تحميها. لذلك، وعند استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، ينصح بعدم الضغط بقوة على الأسنان.

- استخدام الفرشاة والخيط

يؤكد الأطباء على أهمية تنظيف الأسنان باستخدام الخيط والفرشاة بغض النظر عن الترتيب والتوالي.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية

تلحق المشروبات الغازية أضرارا كبيرة بالأسنان، لأنها تحتوي على حمض يسبب تآكل مينا الأسنان، ما يؤدي إلى ظهور التسوس ويؤذي الجذور.

- مراجعة طبيب الأسنان

من الضروري مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري.

#الأسنان

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