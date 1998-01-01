خمسة أرقام قياسية حققها ميسي في عام 2018

وكالات / سما /

أنهى ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، عام 2018 بطريقة رائعة، حيث يُعد النجم الأرجنتيني في نظر الكثيرين أفضل لاعب أنجبته لعبة كرة القدم، بفضل مستوياته الخارقة، والتي أفرزت العديد من الأرقام القياسية.

ونقدم لكم أبرز الأرقام القياسية التي حققها ميسي في عام 2018:

إزاحة مولر:

في 14 يناير من عام 2018، نجح البولجا في تسجيل الهدف الرابع للفريق الكتالوني أمام ريال سوسيداد، ليصل ميسي إلى الهدف رقم 366 اليوم في الليجا، متفوقاً بذلك على الألماني جيرد مولر الذي سجل مع بايرن ميونخ 365 هدفاً في الدوري الألماني.

وأصبح ميسي بذلك الرقم أكثر من سجل أهدافاً في الدوريات الخمسة الكبرى مع فريق واحد، وقد وصل إلى هذا العدد من الأهداف في 401 مباراة خاضها مع برشلونة فيالدوري الإسباني.

التفوق على إنييستا:

نجح ميسي في تجاوز زميله السابق أندريس إنييستا في عدد البطولات التي حصل عليها داخل نادي برشلونة، وذلك عقب تتويج الفريق الكتالوني بكأس السوبر الإسباني، خلال الصيف الماضي، بانتصاره على إشبيلية بهدفين مقابل هدف.

ووصل ميسي إلى البطولة رقم 33، بعد حصوله على لقب السوبر، بينما توقف رصيد إنييستا عند اللقب رقم 32، بعد رحيله بنهاية الموسم الماضي وانتقاله إلى صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني.

رقم فريد:

بهدفه في شباك آيندهوفن، يوم الـ28 من نوفمبر المنصرم، نجح ليونيل ميسي في تخطي رقم قياسي كان مسجلاً باسم منافسه اللدود كريستيانو رونالدو، في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن رونالدو لا يزال يتفوق بفارق مريح على ميسي كأفضل هداف للبطولة القارية، إلا أن ميسي بات أكثر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أهدافاً مع فريق واحد.

ويمتلك البرغوث 106 هدفاً في الكأس ذات الأذنين، سجلها بقميص الفريق الكتالوني، مقابل 105 لرونالدو مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

سلسلة أوروبية:

انفرد ميسي بسلسلة أوروبية مميزة، بعد انتصار فريقه برشلونة على سيلتا فيجو يوم السبت الماضي، مستفيداً من تسجيله للهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ معدودة.

وبذلك الهدف، أصبح اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً هو اللاعب الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي يُسجل 15 هدفاً أو أكثر لحساب مسابقة الدوري في آخر 11 عاماً.

الحذاء الذهبي:

حصد ليونيل ميسي، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته، وذلك بعدما سجل النجم الأرجنتيني في الموسم المنصرم 34 هدفاً في 35 مباراة شارك فيها في الليجا، في حين سجل بالموسم قبل الماضي 37 هدفاً في 34 مباراة.

ويُعد البرغوث أول لاعب يفوز بتلك الجائزة 5 مرات، حيث سبق وأن فاز بها في مواسم 2009/2010، و2011/2012، و2012/2013، و2016/2017.