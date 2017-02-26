مودريتش: أمنيتي الكبيرة هي الاعتزال في ريال مدريد

وكالات / سما /

أكد لوكا مودريتش، متوسط ميدان نادي ريال مدريد، أن رغبته الكبيرة تتمثل في إنهاء مسيرته الرياضية مع الفريق الملكي، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن تحقيق تلك الأمنية يتطلب القدرة على مواصلة اللعب على أعلى مستوى.

وأنهى مودريتش عام 2018 بشكل مثالي، بحصوله على جائزة أفضل رياضي في كرواتيا، ليُواصل بذلك نجم المرينجي حصد الألقاب الفردية، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم وأوروبا، فضلاً عن فوزه بالكرة الذهبية.

وقال لوكا مودريتش في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام الكرواتية أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز أفضل الرياضيين الكرواتيين بالعاصمة زغرب مساء أمس الأربعاء: “أمنيتي الكبيرة هي إنهاء مسيرتي في ريال مدريد“.

وتابع: “هدفي الشخصي ورغبتي العظيمة هي إنهاء مسيرتي الرياضية في ريال مدريد، هذا هو السيناريو المثالي، ولكن للوصول إليه يجب أن أكون قادراً على مواصلة اللعب على أعلى مستوى، لذلك لن يكون الأمر سهلاً”.

واختتم الكرواتي تصريحاته بالقول: “لقد قال الكثير من الناس إن أفضل شيء كان أن أعتزل كرة القدم دولياً بعد نهاية كأس العالم، لكن قلبي قرر البقاء والاستمرار في اللعب، وسأواصل اللعب طالما هم في حاجة لي”.