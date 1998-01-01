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ماروتا: ناينجولان ليس للبيع!

الخميس 27 ديسمبر 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماروتا: ناينجولان ليس للبيع!



وكالات / سما /

المدير الفني لإنتر ميلانو بيبي ماروتا يصر على أن رادجا ناينجولان “ليس على الإطلاق في سوق الانتقالات”، وسيعود إلى الفريق بعد العقوبة المفروضة عليه.

وقال ماروتا قبل مواجهة نابولي: “ناينجولان تم إيقافه مؤقتًا من أنشطة كرة القدم لأسباب تأديبية.”

وعاقب روما لاعبه البلجيكي بسبب تأخره المتكرر عن التدريبات. كما تم تسريب مكالمة هاتفية له مع صديقه، قال له فيها إنه يريد العودة إلى روما، وسيتعين عليه خلق سبيل لذلك.

“موقفنا هو الموقف الذي نشرناه في بياننا الصحفي. وقال ماروتا في تصريح لـ “سكاي سبورت إيطاليا”: “نحن كناد نأخذ نصيحة المدرب ، الذي أريد أن أؤكد أنه هو قائد المجموعة، واتخذ هذا القرار”.

وأضاف: “بعد ذلك ، من العدل أن نتعامل مع الأمور الداخلية داخليًا. جاء اللاعب إلى الملعب الليلة لمشاهدة المباراة وهذا يظهر مدى اهتمامه بالفريق والنادي.”

“ناينجولان لن يكون في قائمة انتقالات يناير. لقد اتخذنا هذا الإجراء الصحيح تماما، فهناك قواعد ويجب على أي شخص خالفها أن يعاقب. بعد ذلك ، سيكون الأمر متروكًا له لإظهار رد فعل إيجابي، هذه أمور تحدث دائما في كرة القدم ولا حاجة لتضخيم الأمور. لقد اتخذنا إجراءً واعترف بخطئه وبعد ذلك يمكننا المضي قدمًا.”

#ماروتا #ناينجولان

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