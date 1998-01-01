تشيلسي يهزم واتفورد بصعوبة ويستعيد المركز الرابع

وكالات / سما /

نجح فريق نادي تشيلسي في تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه، واتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعب فيكارج رود لحساب الجولة 19 منالدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع البلوز استعادة التوازن والعودة إلى طريق الانتصارات بعد السقوط على يد ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء في مباراة الجولة 18.

تقدم إدين هازارد النجم البلجيكي المميز بالهدف الأول لمصلحة الفريق اللندني في الدقيقة 46، ثم سرعان ما تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعديل عن طريق روبيرتو بيريرا في الدقيقة 48.

ثم عاد هدف ريال مدريد الإسباني وثاني أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة في روسيا، هازارد ليسجل الهدف الشخصي الثاني وله والثاني لفريقه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، استعاد فريق ملعب ستامفورد بريدج المركز الرابع في جدول الترتيب بعدما حصل عليه الجار اللندني، أرسنال مؤقتًا بتعادله مع برايتون إيجابيًا، ويقترب زملاء سيزار أزبيليكويتا من مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بعد وصول رصيد فريق غرب لندن إلى النقطة 40.

وأصبح هازارد، البالغ من العمر 27 عامًا هو عاشر لاعب يصل إلى حاجز 100 هدف بقميص تشيلسي.