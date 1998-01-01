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فتاتان توأم استراليتان ترغبان بالزواج من رجل واحد!

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتاتان توأم استراليتان ترغبان بالزواج من رجل واحد!



ملبورون/وكالات/

اصطدمت فتاتان توأم أستراليتان بالقوانين المحلية التي تمنعهما من الزواج من رجل واحد، تربطهما به علاقة منذ 6 سنوات.

وذكرت صحيفة ميرور، أن التوأم آنا ولوسي دي سينكي، من مدينة بيرث نشرتا قصتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، سعيا لكسب الدعم والتعاطف من أفراد المجتمع الأسترالي، فالقوانين في هذا البلد تمنع تعدد الزوجات، وهذا أكثر ما يؤرقهما، فهما تريدان الارتباط بصديقهما المشترك بن بيرن.

كما عرضت الفتاتان التوأم، الأكثر تطابقا في العالم، قصتهما في برنامج على قناة هيوز التلفزيونية الأسترالية، وقالتا خلال اللقاء: "لدينا شريك واحد وهو بن، ونود الزواج منه يوما ما، لكن القانون في أستراليا يمنعنا من ذلك، فماذا نفعل؟".

وتصر الفتاتان التوأم على أنهما تريدان الزواج من بن والارتباط به معا إلى الأبد، فهو يعاملهما بالتساوي. يذكر أن بن كان يعيش على بعد 40 دقيقة من مكان سكن الأختين التوأم، قبل أن ينتقل مع والدته للعيش بقربهما عام 2017.

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