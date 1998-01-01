خمسة أرقام قياسية حققها كريستيانو رونالدو في عام 2018

وكالات / سما /

أنهى كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، عام 2018 على أروع صورة، محلقاً في سماء الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها، بفضل تألقه اللافت، سواء مع الفريق الملكي أو المنتخب البرتغالي وحتى بقميصالسيدة العجوز.

ونقدم لكم أبرز الأرقام القياسية التي حطمها رونالدو في عام 2018:

صفقة تاريخية:

أصبح رونالدو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإيطالي بانضمامه إلى يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قُدرت قيمة العملية بحوالي 105 مليون يورو، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي للأرجنتيني جونزالو هيجواين (90 مليون يورو من نابولي إلى يوفنتوس عام 2016).

هداف تاريخي:

منذ انضمامه إلى ريال مدريد في سنة 2009 وبعد قضائه 7 سنوات مع الفريق الملكي نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 338 هدفاً في 324 مباراة، أي بمعدل 1.04 هدف في كل مباراة، متخطّياً بذلك رقم راؤول جونزاليس الذي تمكن من تسجيل 323 هدفاً في 16 سنة مع النادي الملكي.

وفي الموسم الماضي، نجح رونالدو في تسجيل 44 هدفاً ليعزز موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي.

الإنجاز المونديالي:

نجح الدون البرتغالي في تسجيل 3 أهداف “هاتريك” في مرمى منتخب إسبانيا خلال المونديال الروسي الذي أقيم خلال الصيف المنصرم، ليُصبح صاروخ ماديرا أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم على الإطلاق يدوّن على الهاتريك (33 عاماً و 130 يوماً)، كما عادل رقم بوشكاش (84 هدفاً) في وصافة سجل هدّافي المنتخبات الوطنية.

بداية سريعة:

خُيّل للبعض أن رونالدو سيعاني الأمرين مع يوفنتوس بعد غيابه عن التسجيل في المباريات الثلاث الأولى، لكن اتضح أن تدوين اسم الدون البرتغالي في سجل الهدافين كانت مسألة وقت، حتى وصل إلى هدفه العاشر مع البيانكونيري في جميع المسابقات بعد 16 مباراة فقط، ليُصبح أسرع لاعب في تاريخ السيدة العجوز يسجل ذلك الكم من الأهداف.

ذات الأذنين:

حقق كريستيانو رونالدو بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعب يحصد الكأس ذات الأذنين بمسماها الجديد بواقع 5 ألقاب (1 مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد)، متفوقاً بذلك على منافسه اللدود ليونيل ميسي الذي يملك 4 ألقاب.