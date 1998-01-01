هاري كين يبتعد عن ريال مدريد ويقترب من برشلونة

وكالات / سما /

لا تكاد تمر فترة انتقالات، إلا ويسعى قطبا الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات أفضل اللاعبين المتاحين، ما يجعل مصالحهما تتعارض في مناسبات كثيرة ويقودهما للاهتمام بالتعاقد مع نفس اللاعب، وهو الأمر الذي ينطبق على هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلاً عن مصادر إنجليزية، أن الدوري الإسباني هو الوجهة الأكثر احتمالاً لهاري كين إذا غادر صفوف فريقه توتنهام، حيث يُعتبر برشلونة الأوفر حظاً للانقضاض على الهداف المرموق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، استناداً على المعلومات التي حصلت عليها من الصحف الإنجليزية، أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع هاري كين خلال السنوات القليلة المنصرمة، إلا أنه فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة توتنهام هوتسبير بسبب المطالب المادية العالية للفريق اللندني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، نقلاً عن ذات المصادر، أن مانشستر يونايتد حاول الظفر بخدمات كين، لكن مع تولي أولي سولسكاير حالياً المسؤولية المؤقتة، أصبح التركيز الأساسي لإدارة الشياطين الحمر هو التعاقد مع مدرب جديد ودائم.

وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت، إلى أن مكاتب المراهنات تتوقع انتقال هاري كين إلى برشلونة، لكن هذا لا يعني أن مهمة الفريق الكتالوني ستكون مفروشة بالورود من أجل الظفر بخدمات النجم الإنجليزي، لأن سعره سيكون مرتفعاً.