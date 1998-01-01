أنت ملكة في عيون زوجك إذا حرصت على هذه الأشياء

1- الترتيب للحياة اليومية

بعد سنوات على زواجك، قد تصبح بعض الأمور خارجة عن نطاق سيطرتك، لكن لحسن الحظ، هناك بعض الأمور الأساسية التي ستظلين قادرة على التحكم فيها، ومنذ ذلك مظهرك الخارجي، حيث يجب أن تحافظي على نظافتك، وأن تتنبهي إلى العناصر التي تجذب زوجك، وإذا كنت غير قادرة على إجراء تغيير جذري في شكلك، فاحرصي على المواظبة على تنظيف أسنانك والاستحمام بشكل منتظم، والمحافظة على شعرك مسرحا.

2- اشتري ملابس تناسبك

أنت لست مضطرة لتغيير شكلك جذريا، لتستعيدي انجذاب زوجك إليك، لكن يمكن أن تفعلي ذلك بارتداء ملابس جميلة، وهو ما يستدعي شراء الملابس المناسبة لك، فهي مفتاح أساسي للجاذبية.

3- ركزي على اللون الأحمر

يميل الرجال إلى المرأة التي ترتدي ملابس حمراء اللون، صحيح أن هناك ألوان جاذبة أخرى، لكن الأحمر يحرك مشاعر الرجل وأحاسيسه، لذا لا تترددي في شراء ملابس حمراء اللون مميزة، وبعض اللانجري من اللون نفسه، لتتركي انطباعا مثيرا لدى شريكك.

4- حافظي على رشاقتك

عليك إجراء بعض التغييرات البسيطة، وحاولي السيطرة على وزنك من خلال نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، كما أن الحفاظ على رشاقتك سيمنحك ثقة إضافية بنفسك، وهي عامل مهم من عوامل الجاذبية.

5- ابتسمي

لعل الابتسامة أكثر ما يجذب زوجك إليك قبل الزواج، فلم لا تحافظين عليها بعده، ابتسمي في وجهه، وكوني ودودة، ومرحة، وسعيدة هذه الأمور ستجذب زوجك لك بشكل أكيد.

6- الثقة بالنفس

قلة الثقة بالنفس وضعف تقدير الذات، يمكن أن يؤذيا علاقتك بزوجك، فالثقة بالنفس هي سمة جاذبة، والعكس صحيح، فأخبري نفسك بأنك مثيرة وجذابة، وتذكري أن زوجك أحبك لسبب جيد.