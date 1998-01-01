كيف تدير حوارا صحيا مع شريك حياتك؟

وأورد موقع “برايدز” الإلكتروني العديد من الـ”نصائح” لتفادي خروج النقاشات والشجارات عن إطارها الصحي، وحتى لا تتسبب بعواقب وخيمة، وهي:

– لا تستهن بشكوى الشريك واستمع له جيدًا كي تفهم حالته وتدير نقاشًا هادفًا ينتهي بحل المشكلة بينكما.

– لا توجه الشتائم أو الإهانات للشريك مهما تطور النقاش إلى شجار حاد.

– حاول ألا تكون نبرة الصوت التي تواجه بها شريكك عدوانية وعنيفة.

– استخدم كلمات إيجابية كمقدمات لشكواك خلال نقاشك معه.

– لا تلق اللوم دائمًا على الشريك، بل اطرح عليه أسئلة إيجابية، مثل: “ما الطرق المثالية لحل المشكلة؟”.

– لا تقاطع شريك حياتك خلال مناقشته معك، وانتظر حتى ينتهي من كلامه لتبدي رأيك.

– تصرف بعقلانية وحكمة واحتوِي حزنه بعد مرور وقت من الخلاف بينكما.