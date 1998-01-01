ماذا فعل تامر حسني لنفي وجود خلاف مع زوجته؟

وكالات / سما /

بعد أن نشرت بسمة بوسيل على حسابها في إنستغرام صورة لها مع زوجها الفنان تامر حسني وعلقت عليها بقولها "مدربي" مما أثار الجدل والتساؤلات عن حقيقة عودتها للغناء مرة أخرى، نشر الفنان المصري صورة ضوئية لمنشور زوجته وعلق عليه بقوله: "مجهود جامد ما شاء الله.. خمس دقايق تمرين وجريت على البيت".

استغلت بسمة فكاهة زوجها لترد عليه بنفس الروح المرحة بقولها: "ليه كده بس ضيعت برستيجي"، فيرد عليها تامر بنفس الفكاهة بقوله: "لالالالا أنا بهزر يا جماعة خمس دقايق إيه بس هما 3 قايق و11 ثانية بالظبط".

واستطاع تامر من خلال هذا الامر أن ينفي خبر عودتها الى الغناء ويؤكد أن المسألة تتعلق بالتدريبات الرياضية من جهة، والتأكيد على عدم وجود أي خلافات زوجية بينهما، وذلك على خلفية التصريحات التي انتشرت لجليلة، حبيبته السابقة عن علاقة زوجته في حملة التشهير بها، وهددت بنشر رسائل من تامر، الامر الذي أحدث ارباكاً كبيراً بينهما.