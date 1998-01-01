الكشف عن سبب إيقاف تصوير فيلم محمد إمام بشكل مفاجئ

وكالات / سما /

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم بأن إصابة محمد إمام والتي تعرض لها خلال تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" تسببت في توقف هذا العمل وتأجيل تصويره لأجل غير مسمى .

لكن "لها" علمت أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح والسبب الحقيقي وراء توقف تصوير الفيلم يرجع إلى رغبة محمد إمام في بدء التحضيرات لمسلسله الجديد "هوجان"، والذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم ، هذا بالإضافة إلى انشغال مخرج الفيلم أحمد خالد موسى بالتحضير لمسلسل آخر من المقرر تصويره في شهر يناير المقبل .

ولم يتم تحديد موعد جديد حتى الآن لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية للفيلم ولكن هناك اتجاه لعرضه بموسم عيد الأضحى السينمائي.