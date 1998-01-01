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بورصة تل أبيب تتكبد خسائر قيمتها 50 مليار شيكل

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بورصة تل أبيب تتكبد خسائر قيمتها 50 مليار شيكل



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس، إن بورصة تل أبيب تكبدت أول من أمس، خسائر بقيمة 35 مليار شيكل (9.28 مليار دولار)، صعدت بإجمالي خسائر الشهر الجاري إلى 50 مليار شيكل (13.26 مليار دولار).

وأرجعت الصحيفة الخسائر إلى تأثرها بالتراجع في بورصة "وول ستريت" بنيويورك، الجمعة الماضي. "خسائر الشهر الجاري لم تسجل منذ سبع سنوات".

وتراجع مؤشر داو جونز، الجمعة، بـ1.8 بالمائة عند الإغلاق، لتبلغ خسائره الأسبوعية 7 بالمائة، فيما خسر ناسداك 8.4 بالمائة، وهي الأسوأ أسبوعياً منذ تشرين الثاني 2008.

وينعكس التوتر وعدم الثقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة على إسرائيل أيضا، بسبب وجود محافظ استثمارية مشتركة في أسواق المال لكلا البلدين.

وهاجم ترامب، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي) جيروم باول، بعد قرار الأخير رفع نسبة الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء الماضي.

وساهم في تراجع البورصة الإسرائيلية أيضا، تراجعا غير مسبوق في سعر سهم شركة "بيريغو لصناعة الأدوية" بنسبة 30 بالمائة.

وتكبدت "بيريغو" شركة إسرائيلية مقرها العاصمة الإيرلندية دبلن، خسائر بعد أن قدرت السلطات الإيرلندية المعنية قيمة الضرائب على الشركة بنحو 1.8 مليار دولار.

وانعكس التقييم الضريبي على تراجع في مؤشر الأسهم الرئيس ببورصة تل أبيب بنسبة تجاوزت 5 بالمائة، وهو التراجع الأكبر في جلسة واحدة منذ 2011 على أساس الإغلاق، لتسجل البورصة تراجعا بنسبة 11 بالمائة منذ بداية الشهر الحالي.

كذلك، تأثرت البورصة الإسرائيلية بتسجيل شركة تيفا (طيفع) لصناعة الأدوية، التي يتم تداول أسهمها في إسرائيل، أكبر خسارة لها خلال أكثر من عام بنسبة تقدر بنحو 8 بالمائة أيضا. 

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