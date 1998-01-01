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هايدي كلوم تعلن خطبتها على حبيبها الذي يصغرها بـ16 عاما

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هايدي كلوم تعلن خطبتها على حبيبها الذي يصغرها بـ16 عاما



وكالات / سما /

نشرت عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية، هايدي كلوم، صورة لنفسها مع خاتم خطوبة مع صديقها توم كاليتس على إنستجرام يوم الاثنين.

وعلقت كلوم على الصورة بجملة : "لقد قلت نعم"، وأرفقت التعليق برمز القلب التعبيري.

وسرعان ما ذكرت وسائل إعلام أن الألمانية كلوم (45 عاما) قد خُطبت لصديقها (29 عاما) لكن لم يرد تأكيد على الفور لنبأ الخطوبة من جانبها.

ويشتهر كاليتس، وهو ألماني أيضا، بتأسيس فرقة "توكيو أوتيل".

يشار إلى أن كلوم، وهي أم لأربعة من الأبناء، سبق أن تزوجت من رجلين هما نجم البوب البريطاني سيل، ومصفف شعر المشاهير، الأسترالي ريك بيبينو.

#هايدي كلوم

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