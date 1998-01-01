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رائد سابق في ناسا يصف خطط إرسال البشر إلى المريخ بـ "الغبية"

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رائد سابق في ناسا يصف خطط إرسال البشر إلى المريخ بـ "الغبية"



وكالات / سما /

كشف أحد رواد الفضاء الأوائل الذين داروا حول القمر، أن وضع خطة لإرسال البشر إلى المريخ أمر "سخيف" و"غبي".

وشارك بيل أندريس في رحلة "أبولو 8"، وهي أول رحلة إلى القمر دون النزول على سطحه، والتي دارت حول القمر في ليلة عيد الميلاد، في 24 ديسمبر عام 1968، أي قبل 50 عاما.

وأدلى أندريس بتصريحات مثيرة خلال مقابلة أجراها مع إذاعة "بي بي سي 5 لايف"، قائلا إن المهمات غير المأهولة والأرخص إلى الكوكب الأحمر منطقية، ولكن ليس هناك منطق أو رغبة عامة في رؤية رائد فضاء يمشي فوق سطح أقرب جار لنا في الفضاء.

وأضاف فرانك بورمان، قائد بعثة "أبولو 8" أن خطط المليارديرات جيف بيزوس وإيلون موسك لاستعمار المريخ، هي مجرد "هراء".

ويعرف أندريس بأنه منتقد صريح لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وتساءل خلال اللقاء حول السبب الذي يدفعنا للذهاب إلى المريخ، قائلا: "لا أعتقد أن الجمهور مهتم بذلك"، وتابع: "لم تتمكن ناسا من العودة إلى القمر إلى اليوم".

وانتقد رائد الفضاء المتقاعد البالغ من العمر 85 عاما، التركيز على استكشاف المدار القريب من الأرض عقب الانتهاء من بعثات أبولو في السبعينيات.

وأشار إلى أن وكالة ناسا "أساءت إدارة البرنامج المأهول منذ هبوط روادها على سطح القمر". وفي هذه الأثناء، تواصل المركبات الفضائية التابعة للوكالة استكشاف الكوكب الأحمر، وفي الشهر الماضي، هبط مسبار "InSight" على سطح المريخ، وبدأ مهمته الاستكشافية بنجاح في المناطق الداخلية للكوكب، بالاعتماد على أدوات وتقنيات حديثة.

#رائد فضاء #ناسا #المريخ

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