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قاضية أميركية تعاقب كوريا الشمالية!

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاضية أميركية تعاقب كوريا الشمالية!



وكالات / سما /

أمرت قاضية فيدرالية الإثنين كوريا الشمالية بدفع مبلغ 500 مليون دولار لأسرة الأميركي أوتو وارمبير الذي توفي بعد أن قضى حوالي 16 شهرا في سجونها.

وكان وارمبير قد قضى بعمر 22 عاما بعد أيام من عودته من كوريا الشمالية في حزيران/يونيو من عام 2017.

ورفع الأب والأم سيندي وفريد دعوى قضائية في نيسان/أبريل الماضي أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن ضد النظام الكوري الشمالي واتهماه فيها بتعذيب وقتل ابنهما خلال فترة احتجازه من كانون الثاني/يناير 2016 وحتى حزيران/يونيو 2017.

وقالت الطبيبة التي أجرت فحوصات على جثمان وارمبير إنه قضى نتيجة نقص الأكسجين والدم في الدماغ، مشيرة إلى أنه تعرض لإصابة غير معروفة قبل حوالي عام من وفاته.

وأمرت القاضية بريل هاول يوم الإثنين بصرف 500 مليون دولار لأسرته في صورة تعويضات وجزاءات تأديبية.

وقالت إنها أمرت بدفع هذا المبلغ الكبير لمعاقبة كوريا الشمالية وردعها، مشيرة إلى مسؤوليتها عن تعذيب وارمبير، واحتجازه رهينة، وقتله خارج نطاق القضاء، والأذى الذي لحق بأبويه".

#قاضية #أميركا #كوريا الشمالية

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