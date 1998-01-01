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كيف تحارب الاكتئاب؟

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تحارب الاكتئاب؟



وكالات / سما /

خلصت دراسة حديثة إلى أن محاربة الاكتئاب أو التخفيف منه، بات ممكنا بطرق سهلة، ومن دون الحاجة للجوء إلى الأدوية، أو إلى تكاليف العلاج الباهظة.

وتوصلت الدراسة إلى 10 طرق للتغلب على الاكتئاب، وزيادة الشعور بالسعادة والرضى.

وتعد ممارسة التمارين الرياضة من أكثر الطرق الناجعة للتغلب على الاكتئاب وأكثرها فاعلية، متفوقة على الأدوية المضادة للاكتئاب في بعض الحالات.

ووفقا للدراسة، فإن ممارسة الرياضة تولد موجة من الخلايا العصبية الجديدة في منطقة الدماغ المسؤولة عن المشاعر.

وأوضحت دراسة اسكتلندية، أن ألعاب التحدي كالمباريات تنمي الثقة بالنفس، إلى جانب تعزيز روح المنافسة والنجاح، مما يؤدي إلى الشعور بالسعادة.

وفي تطبيق فاعلية الحياكة والتطريز على خمسة عشر ألف شخص، وجدت الدراسة أن ممارستها مرتين أسبوعيا على الأقل تساعد في تخفيف القلق، من خلال إلهاء الأشخاص عن الآلام النفسية التي قد يشعرون بها.

وخلصت الأبحاث أيضا إلى أن الزراعة والجلوس في أحضان المناطق الطبيعية تؤدي إلى انخفاض رغبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بنسبة 20 في المائة عن إيذاء أنفسهم.

ويعد الذهاب للعمل مشيا، وتحضير وجبات الطعام من الوسائل التي تبقي العقل مشغولا عن التفكير في أمور أخرى، مما يجعلها من الوسائل التي تساعد في القضاء، أو على الأقل السيطرة على القلق والاكتئاب.

#الاكتئاب #دراسة

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